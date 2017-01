Sobotka: Je důležité, aby Evropa našla společnou řeč s Trumpovou administrativou

Pokud by Evropa nenašla společnou řeč s administrativou nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, nadále by se vytrácel vliv celé západní civilizace na dění ve světě. V rozhovoru pro Českou televizi to řekl premiér Bohuslav Sobotka. Euro-americkou spolupráci považuje za páteř západního světa. Od prezidenta Trumpa neočekává Bohuslav Sobotka zvláštní zájem o střední Evropu a napjatě očekává, jak nový pán Bílého domu přistoupí k zemím na východě Evropy, které neskrývají své obavy z Ruska.