Bílý dům převezme pevná, ale nečitelná ruka. Pro EU možná výhoda i oslabení, tvrdí znalci

Donald Trump není zrovna čitelným politikem. Podle historika Kováře to ale paradoxně může jeho politice i důsledkům pro Evropu nahrávat. „Jistá nečitelnosti jeho záměrů může být pro Rusy komplikovaná, navíc bych se nebál toho, že bude k Rusku příliš vstřícný,“ uvedl Kovář.

„Pokud se podaří nastavit jednoznačně vztahy ve smyslu - toto je vaše sféra vlivu, toto je naše sféra vlivu - nepřipustíme zasahování v suverénních evropských státech, natožpak členech Aliance, pak to vůbec nemusí být na škodu,“ tvrdí Kovář.

Podle něj si evropští politici musí zvykat na to, že prezident Trump může mít zvýšené nároky, aniž by se případné kritiky zdráhal. „Ostatně německá kancléřka už si prostřednictvím londýnských Timesů vyslechla své,“ dodává. Trump opakovaně vyčítal některým členským státům NATO, že neplní své závazky. Podle Kováře na to Spojené státy mají plné právo.