Srbský vlak do Kosova nedojel. Bělehrad mluví o plánovaném útoku

Srbský vlak směřující do Kosova se zastavil na tamních hranicích. Podle Bělehradu se kosovské speciální síly chystaly vyhodit trať do vzduchu. Priština to popírá, zastavení vlaku ale vítá. První přímý spoj z Bělehradu měl zrychlit dopravu mezi oběma územími. Vagony jsou popsané srbskými nacionalistickými slogany.