Záplavy v Thajsku ohrožují úrodu kaučuku i turistickou sezonu

„Nejhorší není za námi. Očekáváme tento týden další déšť, zatímco úklidové práce pokračují v místech, kde voda ustoupila,“ řekl agentuře Reuters šéf úřadu pro prevenci a zmírňování následků katastrof Chatchai Promlert. Meteorologický úřad na svých internetových stránkách uvedl, že další déšť má přijít v pondělí.

Období dešťů je v Thajsku zpravidla od června do listopadu a vloni bylo co do úhrnu srážek vysoce nadprůměrné. Záplavy pak začaly 1. ledna, v měsíci, který je hlavní turistickou sezonou s obvykle slunečným a jasným počasím.

Povodně přerušily silniční a železniční spoje a podle odhadů se týkají asi 1,6 milionu lidí. Ohrožena je také úroda. Thajsko je jedním z nejdůležitějších producentů přírodního kaučuku. Podle místních úřadů bude letošní produkce kvůli záplavám o deset procent nižší.

Nejhorší povodně za půl století zažilo Thajsko v roce 2011, kdy silné deště začaly v červenci v severních regionech. Povodně zaplavily třetinu země, zabily více než 900 osob a ochromily místní průmysl.