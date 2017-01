Z CDU odchází mluvčí pro lidská práva, nelíbí se jí mírný postoj k migrantům

„Volila bych teď CDU? Ne. Vstoupila bych dnes vůbec do CDU? Ne. Z toho mohu vyvodit pouze takové čestné východisko, jakým je odchod z CDU,“ řekla poslankyně listu Welt am Sonntag. Uvedla také, že Merkelová otevřením hranic na podzim 2015 porušila zákon.

Podle listu Welt am Sonntag nemá Steinbachová v plánu vstoupit do protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), doufá ale, že AfD se v listopadových volbách dostane do německého parlamentu.

Na konci loňského února Steinbachová vyvolala v Německu pozdvižení, když na svém twitterovém účtu zveřejnila fotografii blonďatého bělošského dítěte obklopeného davem dívek s tmavou pletí, které se ho podle textu pod obrázkem ptají, odkud pochází. Fotka prý ukazuje budoucnost Německa v roce 2030.