Irácká armáda dobyla mosulskou univerzitu. V místních laboratořích vznikaly bomby IS

Dobytí univerzity je podle vojáků strategický úspěch. Kampus leží přímo v centru města nedaleko jednoho z pěti mostů přes řeku Tigris. Dobytí dalších mostů pak pomůže irácké armádě vytlačit bojovníky IS z východní části města, kterou již asi z 85 procent ovládá irácká armáda.

Jednotky postupující ze severu a východu už jdou společně

Dosažení univerzitního areálu přichází den poté, co se v bojích o Mosul poprvé spojily vládní jednotky postupující do města ze severu a z východu. Z východu toto severoirácké město, které je v rukou IS od roku 2014, dobývají irácké protiteroristické jednotky, ze severu armáda.

Bitva o Mosul trvá už od října, ještě ale zdaleka nekončí. Přestřelky pokračují i v některých dobytých čtvrtích. Tisíce radikálů navíc dál čekají na západním břehu řeky. Místní obyvatelé jim slouží jako živé štíty. „Teroristi byli úplně všude. Skákali ze střechy na střechu. Klidně zastřelili člověka a utekli. Když jsme jim odporovali, hrozili, že z nás udělají otroky. Jsme zničení a naše domy v troskách,“ popisuje uprchlice z Mosulu Um Omarová.

Podle OSN drží islamisté v západní části Mosulu ještě asi tři čtvrtě milionu civilistů. Irácká vláda věří, že hlavní bašta islamistů padne do tří měsíců.

Ofenziva u Mosulu, která začala loni v říjnu, je největší iráckou vojenskou operací od invaze vedené Američany v roce 2003. Podílejí se na ní desítky tisíc iráckých vojáků, policistů, členů kurdských sil, sunnitských kmenových bojovníků a příslušníků šíitských milic. Ze vzduchu ji podporují letouny mezinárodní koalice v čele se Spojenými státy.