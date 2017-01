Trump: S hackerskými útoky udělal Putin chybu, USA pod mým vedením bude víc respektovat

přehrát video První Trumpova tisková konference od listopadových voleb Zdroj: ČT24

První Trumpova tisková konference po skoro půl roce se konala v jeho Trump Tower v New Yorku. „Přestali jsme s nimi, protože zprávy z nich byly nepřesné,“ prohlásil na úvod budoucí prezident. Trump: Tajné služby se chovají jako v dobách nacismu Poděkoval ale mnoha novinářům, kteří si posvítili na nesmysl, který podle něj možná zveřejnily tajné služby. „To by byla skutečně strašná skvrna na jejich pověsti, protože taková věc neměla být nikdy napsána, nikdy ji nikdo neměl mít a rozhodně ji nikdo nikdy neměl vypustit do světa,“ konstatoval republikán.

Budoucí americký prezident „Tajné služby jsou nezbytné a velmi, velmi důležité. Dosadíme tam vynikající lidi.“

Ruské tajné služby prý tvrdí, že na Trumpa sesbíraly kompromitující materiály osobní i finanční povahy. Americké tajné služby měly dokumenty předložit Trumpovi minulý týden. S informací přišla CNN a BuzzFeed, který celou zprávu tajných služeb zveřejnil. Trump slíbil, že za to bude pykat. Zpravodaji CNN Jimu Acostovi odmítl dát slovo. „Vy ne, vy ne, vaše organizace je příšerná,“ okřikl Trump novináře, který se ve vzrušené atmosféře snažil položit otázku. „Nebuďte hrubý, nedovolím vám otázku, vydáváte vymyšlené zprávy,“ řekl Trump. Acosta si ještě stačil postěžovat, že prezident se chová nevhodně. „Někteří novináři se ke mně nechovali hezky v minulosti, ale jiní proti této falešné zprávě jasně vystoupili. Respektuji zprávy, novináře a svobodu tisku,“ zdůraznil Trump. Tajné služby, které dovolily, aby se falešné zprávy dostaly na veřejnost, se podle něj zachovaly jako v dobách nacistického Německa.

Některá média se snaží delegitimizovat Trumpovu administrativu, řekl ke kauze budoucí viceprezident Mike Pence. „Dlouhodobě podporuji svobodný tisk a vždycky budu, ale se svobodou přichází zodpovědnost,“ konstatoval Pence s tím, že novináři se zachovali nezodpovědně, když zveřejnili zprávu, jež se nezakládá na pravdě. Budoucí viceprezident Mike Pence také řekl, že je pro něj velká čest spolupracovat s Trumpem, který učiní Ameriku opět skvělou. „Nově zvolený prezident a jeho energie v kampani byla úžasná. Jeho vize během doby tranzice pro mě byly inspirací. Neuvěřitelně rychle dokázal dát dohromady lidi s úžasnými schopnostmi. Obsazeno bylo 19 z 21 pozic ve vládě,“ připomněl Pence. Hackeři se k republikánům nabourat nedokázali, chlubil se nový prezident Budoucí prezident Trump následně připustil, že Rusko stálo za hackerskými útoky na USA během voleb. Podle něj jde o „špatnou věc, kterou Putin neměl dělat“. Sám ale nevěří, že by to znovu udělal. V této souvislosti ale připomněl, že podobných akcí se dopouštějí i jiní lidé a jiné země, například Čína. Demokraté podle něj nedostatečně chránili své servery. Hackeři se prý snažili nabourat i k republikánům, ale do systému se nedostali. Pokud by to dokázali, informace by se dostaly na veřejnost stejně jako v případě jeho soupeřky Hillary Clintonové. „Do devadesáti dní dodáme zásadní zprávu o obraně proti hackerství a o tom, jak tento nový fenomén zastavíme,“ přislíbil Trump.

Tlačítko na resetování vztahů s Ruskem neexistuje Pokud jde o vztahy s Ruskem, Trump prý zatím neví, jak bude s Putinem vycházet, doufá ovšem, že dobře, protože by to byl pro USA přínos, nikoli zátěž. „Myslí si někdo, že by Clintonová byla na Putina tvrdší než Trump?“ ptal se republikán novinářů. „Rusko bude za mé vlády USA mnohem víc respektovat - stejně jako další státy,“ doplnil.

„Čína nás zneužila ekonomicky a v Jihočínském moři. Všechny státy nás budou respektovat mnohem víc než za minulých administrativ.“ Donald Trump

Žádné tlačítko, kterým by šlo rusko-americké vztahy resetovat, není - buď spolu vyjdeme, nebo ne, řekla zvolená hlava státu. Odmítl také, že by měl obchodní dohody s Ruskem. Neexistují prý ani žádné půjčky. „Šlo by snadno uzavírat obchodní dohody s Ruskem, ale nechci. Byl by to konflikt,“ podotkl. Nekomentoval ale dotaz týkající se možného kontaktu jeho nebo někoho z jeho týmu s Moskvou během prezidentské kampaně. Zvládl bych vést své firmy a zároveň vládu, tvrdí Trump Trump oznámil, že se vzdal kontroly nad svými společnostmi ve prospěch svých dvou synů, kteří je budou spravovat „velice profesionálním způsobem“. Způsob vedení těchto firem s nimi nebude po dobu prezidentství diskutovat, konstatoval miliardář, který se tak chce vyhnout střetu zájmů. Všechna jeho podnikatelská likvidní aktiva budou do inaugurace 20. ledna převedena do trustu, sdělil Trumpův právník s tím, že akcie už byly prodány. Trumpova dcera Ivanka nebude součástí managementu firem. „Mohl bych ve skutečnosti současně vést své firmy a vládu, ale nelíbí se mi, jak to vypadá,“ poznamenal zvolený šéf Bílého domu. Pokud jde o jeho daňová přiznání, která i přes veškerou kritiku stále nezveřejnil, řekl, že tak neučinil kvůli probíhajícímu auditu. Zdůraznil ale, že „z daňových přiznání se toho nedá moc zjistit“ a že o jeho daně se zajímají jen novináři.

Odkaz Trump si za ministra zdravotnictví zvolil kritika Obamovy reformy

Obamacare skončí V souvislosti s plány na domácí půdě Trump hovořil o nutnosti nechat ještě v roce 2017 padnout zdravotní reformu známou pod názvem Obamacare, o niž roky usiloval jeho demokratický předchůdce Barack Obama. Příslušný zákon předloží republikáni v Kongresu po schválení jeho kandidáta na ministra zdravotnictví. Trump je přesvědčen, že projde.

„Obamacare je naprostá katastrofa, hroutí se. Jakmile nastoupí náš ministr, předložíme svůj plán. Zrušíme to a nahradíme. Stane se to souběžně, pravděpodobně tentýž den, je to komplikovaná věc.“ Trump o současné zdravotní reformě