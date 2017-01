Ve věku 82 let zemřel bývalý íránský prezident Rafsandžání

- Rafsandžání se narodil 25. srpna 1934 v rodině pěstitele pistácií ve vesnici nedaleko města Rafsandžán v provincii Kermán v jižním Íránu. V letech 1948 až 1963 studoval náboženství v Komu, posvátném městě šíitských muslimů. V Komu byl také jedním ze žáků imáma Chomejního. Začátkem 60. let se zapojil do protimonarchistického hnutí, byl často pronásledován a několik let strávil ve vězení.

- Jako jeden z nejbližších spolupracovníků Chomejního se v roce 1979 aktivně zúčastnil íránské islámské revoluce, po jejímž vítězství byla vyhlášena islámská republika. V prvních dvou letech byl členem Islámské revoluční rady, která tehdy plnila funkci nejvyššího orgánu státní moci, a současně byl ministrem vnitra. Jako znalec islámu by zařazen do sboru expertů, kteří vypracovali novou ústavu.

- V prvních volbách do Islámského poradního shromáždění (parlamentu) v roce 1980 byl zvolen poslancem a až do svého zvolení prezidentem v roce 1989 byl předsedou parlamentu.

- Byl ženatý, měl pět dětí. Jeho syn Mehdi byl loni odsouzen k 15 letům za korupci. V roce 2012 také skončila za mřížemi za „šíření protistátní propagandy“ jeho dcera Faíza. V roce 2010 byl krátce zadržen i jeho vnuk Hasan Lahútí, který dlouhodobě pobývá v Londýně. Jeho zadržení bylo dáváno do souvislosti s podporou, kterou Rafsandžání i jeho dcera a Lahútího matka vyjadřovali opozici v roce 2009 po sporných prezidentských volbách.