V Jeruzalémě vjel řidič kamionem do lidí: čtyři mrtví a 13 zraněných

Podle lékařů je jeden člověk ve vážném stavu, další tři lidé utrpěli středně těžká zranění a devět zranění lehčí. Vojáci podle komentátora ČRo Plus Pavla Novotného do Jeruzaléma přijeli v rámci pravidelné kulturní akce.

Řidič si vybral jako místo pro útok promenádu Armon ha-Naciv na jihu města, kde najel do hloučku vojáků, kteří zrovna vystupovali z autobusu, uvedl na svém webu list The Jerusalem Post . Mrtvé jsou tři ženy a jeden muž, všichni ve věku kolem dvaceti let.

„Je to teroristický útok,“ řekla v rozhlase mluvčí policie. O tom podle Novotného svědčí i to, že řidič do vojáků najel, poté couvnul a najížděl znovu. Místo navštívil izraelský premiér. Podle něj byl muž příznivcem Islámského státu. „Víme, že tu máme sérii útoků, a mohla by tu být mezi nimi souvislost, od Francie po Berlín, a nyní v Jeruzalémě,“ řekl Netanjahu.

Podle médií útočil Fádí Kanbár, který bydlel ve čtvrti Džibál Mukábir ve východní, arabské části Jeruzaléma, tedy nedaleko místa útoku. Netanjahu řekl, že policie čtvrť uzavřela a provádí v ní „akce“, o nichž nechtěl sdělit bližší podrobnosti. Podle všeho úřady pátrají po příbuzných a přátelích útočníka.

Útočník byl dříve v izraelském vězení, ze kterého byl ale propuštěn, uvedl Novotný ve vysílání ČT24. Sousedé Kanbára označili za vyznavače fundamentalistické formy islámu - salafismu. Nepatřil ale prý k žádné palestinské politické frakci. Radikální verze salafismu je blízká k ideologii Islámského státu (IS). Ten se ale k útoku nepřihlásil.

O jeho útoku informovalo radikální palestinské hnutí Hamas a chválilo jej. „Byl to podle něj heroický čin, kterým Palestinci dávají najevo svůj boj se státem Izrael,“ podotkl Novotný.

Podle šéfa policie Roniho Alšeicha není možné vyloučit, že se útočník inspiroval podobným incidentem v prosinci na vánočním trhu v Berlíně, kde jiný pachatel zabil kamionem 12 lidí. „Je samozřejmě možné, že byl ovlivněn sledováním televize, ale je obtížné se dostat do hlavy každého jednotlivce a stanovit, co ho ponouklo. Není ale pochyb o tom, že tyto věci mají vliv,“ řekl Alšeich.

Izrael se už déle než rok potýká se sérií násilných útoků Palestinců na Izraelce. Většinou je zbraní nůž, auto už bylo ale několikrát také součástí útoku. Od října při podobných incidentech přišlo o život již přes 220 Palestinců a skoro čtyři desítky Izraelců.

Atmosféru v Izraeli v posledním týdnu poznamenal i rozsudek, v němž byl vojenským soudem uznán vinným ze zabití voják Elor Azaria, který loni zastřelil na zemi ležícího Palestince. Turistický průvodce, který na jeruzalémského útočníka za volantem v obraně střílel, se domnívá, že řada vojáků v místě útoku reagovala pomalu právě kvůli zmíněnému verdiktu.