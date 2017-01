Neblafuji, další referendum o nezávislosti myslíme naprosto vážně, říká skotská premiérka

Předsedkyně skotského kabinetu rovněž vyjádřila přesvědčení, že Mayová stále nemá žádný plán ohledně vystoupení Británie z Evropské unie. O tomto kroku rozhodli britští voliči v loňském červnovém referendu. Nicméně většina hlasujících skotských voličů, 62 procent, se vyslovila pro setrvání v Unii.

Britská vláda se podle skotské premiérky při jednáních nesmí soustředit jen na imigraci. Premiérka musí být ochotna přistoupit na kompromisy stejně jako Sturgeonová, chce-li mít na své straně Skotsko.

„Nemám pocit, že bych dnes věděla o jejích cílech při vyjednávání víc, než jsem věděla před deseti měsíci. A co je pravděpodobně ještě horší, nejsem si jistá, že ona sama dnes ví víc o svých vyjednávacích cílech, než věděla tehdy,“ dodala skotská představitelka.

Postup své vlády při vyjednávání o odchodu země z EU tvrdě kritizoval také britský velvyslanec při Evropské unii Ivan Rogers, který počátkem ledna z funkce odstoupil.

Theresa Mayová kritiku kvůli údajné nejasnosti své strategie pro jednání o odchodu z EU odmítla. „V nadcházejících týdnech stanovím více podrobností svého plánu pro Británii. Ano, týká se to získání správné dohody pro brexit, ale je to také o ekonomické reformě. Je to o získání správné mezinárodní dohody, ale také o spravedlivé dohodě doma,“ řekla premiérka Spojeného království.