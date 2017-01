Vládní „Projekt strach“ byl chybný, Británie si mimo EU polepší, tvrdí nová studie

Bezútěšné vyhlídky prezentoval před referendem tehdejší konzervativní ministr financí George Osborne. Akademici s ním ale v řadě věcí nesouhlasí. Pokud by byly zavedeny kontroly v pohybu osob v polovině roku 2019, experti si například myslí, že by čistá migrace klesla od roku 2020 na asi 165 tisíc.

Odborníkům se nezdají ani prognózy týkající se britských možností ohledně nové dohody o volném obchodu. „Ve skutečnosti jsou jen dvě možnosti. Jedna z nich je ta, kterou podepsala nedávno Kanada, v případě, že na dohodu nedojde, můžete sáhnout po pravidlech WTO,“ konstatuje studie.

„Dopad obou možností je dost nejistý. Velmi pečlivě jsme se zaměřili na to, co ministerstvo financí uvedlo. Zjistili jsme, že to je velice chybná a předpojatá práce,“ pokračují experti. Ti tvrdí, že průměrná mzda může růst i o dvě procenta ročně, částečně právě kvůli nižší úrovni migrace. Předpokládají přitom, že míra zaměstnanosti dosáhne vrcholu v roce 2017.