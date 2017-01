Přelepená ústa, nadávky na Trumpa a bělochy. V USA vyšetřují živě vysílané bití mladíka

Video of Gruesome attack broadcast on Facebook Live

Čtyři lidé, dva muži a dvě ženy ve věku osmnácti let, už byli kvůli videu zadrženi. Minimálně jednoho z nich oběť znala ze školy. Ačkoli se ke skupině mohla oběť nejprve přidat dobrovolně, policie je obvinila z únosu. Vedle toho padlo obvinění kvůli rasově motivovanému činu. Bitý mladík je běloch, zatímco pachatelé na videu jsou černoši.

„Půjde o to rozhodnout, jestli je to opravdu vážné, nebo jen hloupé a zlé chvástání,“ přiblížil vyšetřovatel Kevin Duffin.

Facebook odmítá oslavování násilí

„Nutí vás to přemýšlet nad tím, co lidi vede k takovému jednání,“ řekl vedoucí policejního oddělení v Chicagu Eddie Johnson. Nemyslí si ale, že by šlo o politicky motivovaný čin. „Záběry na videu ukazují drzost pachatelů, kteří napadli oběť a pak to vysílali, aby to viděl celý svět,“ prohlásil.

Facebook mezitím potvrdil, že stáhnul video z účtu podezřelého. „Nechceme, aby lidé oslavovali nebo velebili zločiny na Facebooku,“ uvedla firma podle CNN.

Rodiče oběti nahlásili zmizení syna v pondělí s tím, že o něm neslyšeli od neděle, kdy ho vysadili u rychlého občerstvení v chicagském předměstí Streamwood. Místní policie uvedla, že pak rodiče začali dostávat textové zprávy od někoho, kdo tvrdil, že jejich syna drží v zajetí.

Přímé napojení na vítězství Donalda Trumpa ve volbách kriminalisté odmítají. Nebyl by to ale první rasově motivovaný útok spojený s jeho osobou. Krátce po listopadovém hlasování řešila policie napříč Spojenými státy řadu rasistických incidentů, tehdy byli ale terčem Afroameričani a Hispánci.