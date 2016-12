Ruští potápěči našli první černou skříňku zříceného letadla

Nalezená skříňka je v dobrém stavu a obsahuje záznam o letu, což by mělo pomoci objasnit příčinu nehody. Skříňka, která byla vyzvednuta z hloubky 17 metrů, bude co nejrychleji zaslána do Moskvy, kde budou údaje analyzovat odborníci ministerstva obrany.

Ruští představitelé vylučují, že příčinou mohl být teroristický útok. Vyšetřovatelé se kloní k hypotéze, že za pádem stroje byla chyba pilota, nekvalitní palivo nebo technická závada.