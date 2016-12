Tunisko prý souhlasilo s přijetím berlínského útočníka pouhé dva dny před atentátem

Podle údajů tuniské diplomacie souhlasila tato severoafrická země s návratem Amriho do vlasti v sobotu 17. prosince, teda pouhé dva dny před atentátem na trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Krátce předtím se podle mluvčí ministerstva podařilo ověřit Amriho totožnost. „Tunisko dodrželo při vydávacím řízení diplomatické zvyklosti,“ uvedl úřad na dotaz agentury DPA.

Berlín letos odmítl Amrimu udělit azyl a usiloval o jeho vyhoštění, které ale komplikoval fakt, že Tunisan neměl doklady a jeho vlast zpočátku odmítala, že jde o jejího občana. Do Itálie Amri po atentátu prchl podle záznamu z bezpečnostních kamer přes východofrancouzský Lyon.

Německé úřady zamítly Amriho žádost o azyl letos v červnu. V červenci byl Amri umístěn do vydávací vazby v Ravensburgu v jižním Německu. Vzhledem k chybějícím dokladům se ho ale nepodařilo vyhostit zpět do vlasti a německé úřady mu do vyřešení situace umožnily v zemi dál pobývat.

Tunisko je jedinou arabskou zemí, které takzvané arabské jaro v roce 2011 přineslo demokracii. Má ale značné problémy s islámským radikalismem. Mnoho mladých Tunisanů se mimo jiné kvůli bezútěšné hospodářské situaci v zemi přidalo k radikálům v Sýrii a v Iráku. Podle amerických tajných služeb jich za teroristické organizace Islámský stát nebo Al-Káida bojuje 6000 až 7000.

Za baštu islamistů v zemi je považována chudá provincie Kajruván, odkud pocházel také Amri. Tunisko je ale i terčem teroristických útoků. Jen loni jim tam padlo za oběť více než 70 lidí.