V EU náš hlas nemá váhu, míní Češi. O výhodách členství ale vědí

Na rozdíl od Kypřanů nebo Španělů patří Češi spolu s Poláky a Dány ke třem národům, které si nejméně přejí, aby europoslanci v budoucnosti hráli důležitější roli. Někteří čeští zástupci s tím nesouhlasí.

„Pokud se nám podaří vytěžit maximum z nás evropských poslanců, propojit to s tím, co chce třeba vláda prosazovat v Bruselu, tak bych byla určitě pro to, abychom i tady posílili to, co Evropský parlament má dělat,“ konstatovala europoslankyně Dita Charanzová (nestr. za ANO).

Přesvědčit Čechy bude ale obtížný úkol – patří mezi pět národů, které mají nejvíc pocit, že jejich hlas nemá v Evropské unii váhu. Myslí si to 85 procent Řeků nebo 74 procent Italů stejně jako Čechů.