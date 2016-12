Putin vyhlásil kvůli letecké nehodě smutek, kondolují čeští politici i umělci

Mezi prvními, kdo Rusku vyjádřil soustrast, byl český prezident Miloš Zeman. Podle sdělení jeho mluvčího přijal zprávu o havárii ruského letounu s pěveckým sborem Alexandrovců „s hlubokým pohnutím“.

V ruštině pak Ovčáček na Twitteru doplnil, že prezident vyjadřuje hlubokou soustrast nejen ruskému národu, ale také všem milovníkům kultury v celém světě. Pod záštitou Zemana se loni uskutečnila česká část turné Alexandrovců k 70. výročí osvobození a ukončení druhé světové války.

Za lidskou tragédii označil neštěstí premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Leteckou havárii na Twitteru označil za velkou lidskou tragédii. „Vyjadřuji velkou lítost nad oběťmi havárie ruského letadla, ve kterém cestoval také legendární soubor Alexandrovců,“ napsal na sociální síti.

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) na Twitteru vyslovil soustrast s oběťmi leteckého neštěstí v Rusku. „Je to tragédie. Poselství o pokoji lidem dobré vůle bychom ale přeslechnout neměli,“ uvedl.

Kondelenci zveřejnil také předseda komunistů a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. „Rozdávali dlouhá léta radost při svých koncertech. Alexandrovci, soubor, který nemá obdoby, dnes zažívá chvíle smutku. Dovolte mi vyjádřit soustrast jejich rodinám a všem, kdo je měli rádi,“ napsal šéf KSČM v prohlášení.

Lítost vyjádřili i někteří čeští umělci. Zpěváka Karla Gotta zpráva o pádu letadla s Alexandrovci podle slov jeho mluvčí hluboce zasáhla. „Vzpomínku na společná vystoupení by si rád uchoval ve své mysli,“ dodala Gottova mluvčí Aneta Stolzová.

„Je to šokující zpráva, která mi ve sváteční ráno zasadila hlubokou ránu do srdce,“ reagovala Helena Vondráčková. Se souborem měla v příštím roce vystupovat na turné po Slovensku. „Zatím si netroufám odhadovat, jak to celé dopadne. Je mi to moc líto, v myšlenkách jsem s pozůstalými,“ dodala.

Letoun ruského ministerstva obrany Tu-154 se v neděli časně ráno zřítil do Černého moře poblíž města Soči s 92 lidmi na palubě, 64 Alexandrovců přepravoval na vystoupení pro ruské vojáky nasazené v syrské občanské válce. Na palubě mimo jiné cestovali i zástupci ministerstva obrany, devět novinářů a osm členů posádky. Z moře zatím záchranáři vylovili deset mrtvých, nikoho živého nenašli.