Do moře se zřítil ruský vojenský letoun s Alexandrovci. Letěli zpívat do Aleppa

2. července 2002 - Srážka Tu-154 letícího z Moskvy do Barcelony a nákladního letounu Boeing 757 směřujícího z Bahrajnu do Bruselu ve výšce 12.000 metrů nad Bodamským jezera u německého Überlingenu na jihu Německa si vyžádala 71 obětí.

Na pondělí 26. prosince vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin státní smutek. Současně slíbil pomoc pozůstalým a zevrubné vyšetření příčin katastrofy. Premiéru Dmitriji Medveděvovi Putin nařídil, aby vytvořil a řídil státní komisi pro vyšetřování katastrofy. „Uskuteční se pečlivé vyšetřování příčin katastrofy a uděláme vše, abychom poskytli podporu rodinám obětí,“ řekl Putin novinářům a vyjádřil pozůstalým soustrast.

Mezi prvními, kdo Rusku vyjádřil soustrast, byl český prezident Miloš Zeman. Podle sdělení jeho tiskového mluvčího přijal prezident zprávu o havárii ruského letounu s pěveckým sborem Alexandrovců „s hlubokým pohnutím“. V ruštině pak Ovčáček na twitteru doplnil, že vyjadřuje hlubokou soustrast nejen ruskému národu, ale také všem milovníkům kultury v celém světě.

1/3 Pan prezident s hlubokým pohnutím přijal zprávu o havárii armádního letadla u Soči, která si vyžádala mnoho nevinných lidských životů. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 25, 2016

2/3 Tragédie je o to smutnější, že postihla jeden z nejvýznamnějších ruských uměleckých souborů, k jehož ctitelům pan prezident patří. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 25, 2016

3/3 В связи с крушением самолета выражаю глубокие соболезнования не только российскому народу, но тоже всем любителям культуры во всем мире. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 25, 2016

Lítost jako jedna z prvních vyjádřila i zpěvačka Helena Vondráčková, která se souborem několik let vystupuje. „Je to šokující zpráva, která mi ve sváteční ráno zasadila hlubokou ránu do srdce,“ uvedla Vondráčková. Se souborem měla v příštím roce vystupovat na turné po Slovensku. „Zatím si netroufám odhadovat, jak to celé dopadne. Je mi to moc líto, v myšlenkách jsem s pozůstalými,“ dodala.