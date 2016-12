Do Černého moře se zřítil ruský vojenský letoun s Alexandrovci

Na palubě ruského vojenského letounu Tu-154, který se s 91 lidmi na palubě zřítil do Černého moře u Soči, byli všichni členové Alexandrovova souboru s výjimkou tří sólistů. Agentuře TASS to řekl jeden ze zpěváků. Na palubě cestovalo také 9 novinářů a 8 členů posádky. Nikoho, kdo by neštěstí přežil, se dosud najít nepodařilo. Šanci na to záchranáři prakticky zcela vylučují.