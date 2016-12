Všichni turisté, kteří uvízli v lanovce v Itálii, byli evakuováni

Třicet metrů nad zemí však někteří čekali na pomoc i více než devět hodin. Právě kvůli silnému větru záchranáři nemohli k evakuaci použít helikoptéry. Do kabiny se museli dostat přes sloupy a lyžaře pak spustit dolů.

„Bylo to dobrodružství se šťastným koncem. Měli jsme štěstí, v kabině nás bylo devět, takže byla těžká. I tak byly ale momenty, kdy se zvedla skoro vodorovně a to bylo děsivé. Naštěstí jsme v naší kabině byli všichni dospělí, s dětmi by byla celá situace složitější. Ale už je po všem, jsme v pořádku. Veselé Vánoce všem,“ podělil se o bezprostřední dojmy jeden z evakuovaných lyžařů.