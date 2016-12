Žena se rozhodla zastavit válku. Svolává „občanský pochod“ z Berlína do Sýrie

Pochod začne v Berlíně na druhý svátek vánoční a s největší pravděpodobností potrvá tři a půl měsíce. Když vše půjde hladce, organizátoři plánují projít v opačném směru trasu, kterou absolvovali běženci ze Sýrie až do Německa. „Pokud nás nikdo nezastaví, celou cestu si projdeme,“ říká Albothová, jež vystudovala univerzitu ve Varšavě, ale žije s rodinou v Německu.

Jak píše BBC, účastníky čeká 3400 kilometrů chůze, o přesném rozvržení trasy se dosud diskutuje. Už nyní se však ví, že pochod zamíří přes Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii, Řecko a Turecko až do Sýrie. Přestože uprchlíci procházeli Českou republikou minimálně, organizátoři povedou trasu i přes Česko. Od spuštění projektu projevilo zájem 2500 lidí. Albothová však doufá, že se k nim během cesty připojí i odvážlivci z dalších zemí.

Podle původního plánu by účastníci měli ujít 15 až 20 kilometrů denně. Albothová však říká, že ani pomalejší tempo nebude vadit. „Bude zima, máme pořád spoustu věcí, o kterých musíme přemýšlet. Když však budeme připraveni, zvládneme to.“ Autorka projektu je v kontaktu s právníky, kteří zařizují potřebné dokumenty k překročení hranic jednotlivých států, rovněž se domlouvá ubytování v nemocnicích a kostelech. Během prvního týdne bude Annu Albothovou doprovázet manžel a jejich dvě děti – pětileté a sedmileté.

Organizátoři chtějí pochod udržet v co nejoficiálnější rovině, aby v případě problémů měli podporu policie a nemocnic. Jedná se sice o mírový pochod, přesto účastníkům může hrozit nebezpečí. To si však Albothová uvědomuje: „Ano, je to nebezpečné, ale stále jsme v kontaktu s humanitárními organizacemi, které nám poskytují rady ohledně naší cesty.“

Novinářka doufá, že se pochod odehraje bez větších problémů. „Myslím si, že když pět nebo deset tisíc lidí pochoduje za mír a upírá se na ně pozornost veřejnosti, je téměř nemožné, že by je někdo bombardoval. Kdyby se něco takového stalo, svět už by nestál za nic.“

Albothová často také pomáhá v uprchlickém centru. V nedávné době u sebe dokonce ubytovala Akeela – uprchlíka, který ze Sýrie utekl před válkou. „Mnoho lidí se mě ptá, co se děje v Sýrii a jaký život vlastně běženci mají. Já a Akeel se jim to snažíme co nejlépe vysvětlit.“