V Tunisku zadrželi tři lidi podezřelé ze spolupráce s teroristou Amrim. Včetně jeho synovce

Zastřelený Tunisan Anis Amri, kterého policie dává do souvislostí s pondělním útokem v Berlíně, při útěku zřejmě s nikým nespolupracoval. Ukazují to podle vyšetřovatelů zjištění poté, co byl při páteční přestřelce zabit v Miláně. Tuniská policie nicméně zatkla tři osoby kvůli podezření z členství v údajné teroristické skupině napojené právě na Amriho. Jak informovala agentura AFP, jedním ze zadržených je Amriho synovec.