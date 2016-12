Katalánci chtějí o svém referendu přesvědčit Madrid

Skotští separatisté před dvěma lety prosadili referendum, jen aby zjistili, že si většina Skotů (55 procent) přeje zůstat součástí Spojeného království. Katalánská vláda sice věří, že u nich by to mohlo dopadnout jinak, ale vyhlásit referendum sama nemůže a Madrid tak učinit nechce. Podle katalánského premiéra Carlese Puigdemonta by to mohl změnit „národní pakt pro referendum“, který chce vytvořit z politických stran bez ohledu na jejich směřování, ale i odborů a sdružení.

„Je to prostor výrazně víceoborový a pluralitní, (ale) se společným jmenovatelem, kterým je vůle uspořádat v Katalánsku referendum, a to po dohodě se státem,“ řekl Puigdemont. Chtěl by přesvědčit „španělskou vládu a mezinárodní společenství, že existuje mnoho lidí, kteří souhlasí s tím, že Katalánci mohou hlasovat a rozhodovat o podobě vztahu svého regionu ke státu“.

Puigdemont dal již dříve najevo, že se chystá vypsat referendum i proti vůli Madridu. Takové hlasování by však bylo ošemetné. Za neústavní ho nepovažuje pouze centrální vláda, ale i ústavní soud. Ten v polovině prosince znovu zakázal hlasování o nezávislosti, které chtělo Katalánsko vyhlásit v září příštího roku. Nebylo to poprvé, podobně soud rozhodl již před dvěma lety. Tehdy vláda nakonec vyhlásila nezávazné hlasování. V něm se pro nezávislost vyslovilo asi 80 procent hlasujících, ovšem ankety se zúčastnila jen asi třetina oprávněných voličů.

Katalánsko usiluje o nezávislost, protože cítí, že do Madridu odvádí příliš mnoho peněz, aniž by dostávalo zpět odpovídající podíl formou vládních investic. Region produkuje pětinu španělského národního bohatství.

Od roku 1979 nicméně má Katalánsko autonomii. Stejně jako dalších 16 regionů má tak vlastní vládu i parlament.