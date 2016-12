Podezřelý z berlínského útoku byl zastřelen v Itálii

Amri pobýval v Itálii od roku 2012, teprve o tři roky později se přesunul do Německa. Při příchodu do Itálie úřadům klamavě uvedl, že je nezletilý, byl proto umístěn do dětského domova, kde neustále vyvolával konflikty. Později se pokusil zapálit školu, do které byl zapsaný. Italský soud jej proto odsoudil ke čtyřem letům vězení a protože vyvolával konflikty i ve věznici, musel si odsedět celou délku trestu.

Po vypršení trestu chtěly italské úřady vydat Amriho zpátky do Tuniska, to ale odmítlo v jeho případě spolupracovat. Po formálním vykázání z Itálie se proto Amri přesunul do Německa, kam s sebou přinesl dokumenty na několik identit.

Pondělní útok v Berlíně si vyžádal 12 obětí a pět desítek zraněných. Mezi oběťmi je i Češka Naďa Čižmárová.