Blogger, kterého ocenil slovenský prezident, bojuje proti extremismu na internetu

„To, co by v minulosti společnost tvrdě odsoudila, se stává normou. Připadá mi to nebezpečné, protože na začátku mnohých nepěkných věcí v minulosti byla slova,“ říká Benčík.

Dostává anonymní výhrůžky, kvůli kterým se už dvakrát obrátil na policii. Bojí se, ale chce pokračovat. Za svou snahu dostal od slovenského prezidenta cenu Bílá vrána. A podporu mu vyjadřují i cizí lidé.

Poslední dobou se Benčík soustředí na příznivce strany Mariána Kotleby, která je na sítích stále viditelnější. Kotlebovu stranu by volila až čtvrtina Slováků do 40 let. V březnu získala přes 8 procent hlasů, poslední průzkumy jí dvě desetiny přidávají. Výraznou přízeň Kotlebovi přinesly obavy z migrantů.

Podle čerstvé studie s pravicovým extremismem na Slovensku sympatizuje skoro třetina mladých lidí aktivních na internetu. „Ten prostor využívají velmi efektivně a efektivněji než jiné politické strany, a v tom je ta hrozba,“ říká sociolog z Institutu pro veřejné otázky Marián Velšič.