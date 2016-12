Moskva vypravila zastřelenému velvyslanci pohřeb s nejvyššími poctami

K vraždě se přihlásila teroristická organizace Armáda dobytí (Džajš al-Fatah), která sdružuje skupiny bojující na západě a severu Sýrie. K této islamistické alianci patří i Fronta dobytí Sýrie (bývalá An-Nusra, odnož Al-Káidy).

Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za vraždou stojí hnutí duchovního Fethullaha Gülena, jež turecká vláda dlouhodobě viní z pokusu o puč. Gülen, který žije v USA, přitom vraždu ruského velvyslance i dříve pokus o převrat odsoudil.

Vražda ruského velvyslance je považována za výrazné pochybení Turecka, které bylo jakožto hostitelská země za bezpečnost diplomata zodpovědné. „Pro turecké bezpečnostní služby je to obrovský sek. Střelec měl policejní průkaz a byl vyšetřován v souvislosti s takzvaným gülenovským pučem jako jeho možný účastník nebo sympatizant. Služební průkaz mu byl vrácen až 16. listopadu. Byla to tedy osoba podezřelá a to, co se stalo, se rozhodně stát nemělo,“ dodal Libor Dvořák.

Turecké úřady mezitím propustily na svobodu šestici střelcových příbuzných. Žádná obvinění vůči nim vznesena nebyla. Po atentátu bylo zadrženo 11 osob, včetně vrahova spolubydlícího z policejní ubytovny.