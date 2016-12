Asad: Zisk Aleppa je i vítězstvím Ruska a Íránu. Konec války se blíží

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí John Kirby ve středu prohlásil, že nemá informace o tom, že by k obyvatelům východního Aleppa dorazila jakákoliv slíbená humanitární pomoc.

„Skutečnost, že v to věřili a že se upřímně báli o své životy a obživu, o své přátele i rodinu, se mi zdála poměrně legitimní, a to i podle svědectví ze sociálních sítí, které jsem viděl. Pokud to tak není, je to samozřejmě skvělé a my všichni bychom se měli radovat, že byli schopni přežít obléhání a taktiky režimu a jeho spojenců,“ konstatoval Kirby.

Podle syrské opozice pokračovala vláda v útocích i v době, kdy se v obklíčené zóně nacházeli pouze civilisté. K dobytí Aleppa pomohli syrskému režimu šíitští bojovníci z Hizballáhu a ruská armáda, která zasahuje v Sýrii od loňského září.