14 dní, které rozhodly volby: v čem spočíval Zemanův pozoruhodný sprint mezi koly?

Aby Drahoš přesvědčil co nejvíce voličů, vytvořil spolu se svojí manželkou dva oddělené týmy. A zatímco objížděl například zmíněné jižní Čechy, Eva Drahošová se vydala ve stejný čas do těch severních a navštívila například Frýdlant nebo Liberec. Ani za její cestou však nelze vidět nárůst podpory, který by byl nějak výjimečný oproti nenavštívenému okolí.

Dopad cest do regionů na celkový mediální obraz Jiřího Drahoše nelze samozřejmě podceňovat. Díky videím a rozhovorům z venkova, sdíleným nejenom na sociálních sítích, dával najevo publiku i na vzdálenějších místech, že není kandidátem velkých měst či dokonce Prahy. Z volebních výsledků druhého kola ale není možné rozeznat, v jakých konkrétních obcích Drahoš byl a které na svých cestách naopak vynechal. To naznačuje, že o prezidentovi se rozhodovalo jiným způsobem.

Volby rozhodla účast, mobilizovalo se v televizi

Stále více se ukazuje, že faktorem, který zásadně ovlivnil celkový výsledek prezidentských voleb, byla volební účast. Ta ve druhém kole dosáhla nejvyšší úrovně od roku 1998. Přišla totiž řada nevoličů z prvního kola a ti ve větší míře hodili hlas prezidentu Miloši Zemanovi.

To naznačují i analýzy výsledků ve všech více než šesti tisících českých obcí – čím více se navýšila volební účast v obci, tím více tam narostl také počet hlasů odevzdaných současné hlavě státu. Oproti tomu Drahoš v těchto obcích ztrácel. Následující mapa rovněž poukazuje na to, že volební účast se navýšila především v místech úspěchu pokračujícího prezidenta.