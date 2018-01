Druhé kolo v praxi: Na hlasovací lístky ve schránce nečekejte

Kdy se bude definitivně rozhodovat o hlavě státu pro následujících pět let? Druhé kolo prezidentské volby se opět odehraje během dvou dnů. Svůj hlas budou moci občané odevzdat v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. V zahraničí budou místnosti otevřeny adekvátně podle vzoru z prvního kola.

Fakta Kdo se může zúčastnit hlasování? občan České republiky

ve druhém kole i člověk, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let

Po druhé hodině začne sčítání hlasů. Vzhledem k tomu, že v prvním kole bylo přes 90 procent okrsků sečteno už po dvou hodinách, lze očekávat, že vítěz druhého kola bude znám během odpoledne. Rozhodne nadpoloviční podíl hlasů. Jak bude vypadat samotné hlasování? Jeho průběh bude v podstatě kopírovat první kolo volby. Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a české občanství. Pro tyto účely je zapotřebí mít u sebe platný občanský průkaz, platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky či cestovní průkaz. S sebou si volič tentokrát nemůže přinést hlasovací lístky, protože ty nebudou pro druhé kolo dopředu distribuovány. Dostane je přímo ve volební místnosti. Následně se s nimi odebere za plentu, kde vybere jeden lístek s kandidátem, kterého chce volit, nijak ho neupravuje, vloží do obálky, která je pro hlasování určena, a hlas v obálce vhodí do urny ve volební místnosti.

Za neplatné považuje ministerstvo vnitra takové hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, ale i takové, které jsou přetržené nebo které nejsou vloženy do úřední obálky. Neplatný je hlas i v momentě, pokud by v obálce vhozené do urny bylo více hlasovacích lístků. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Je možné opět využít voličský průkaz? Při výběru prezidenta je možné volit i jinde než na místě, kam volič náleží podle své trvalé adresy, a to v obou kolech. V případě, že před prvním kolem výslovně nepožádal o voličský průkaz pouze na některé kolo volby, obecní úřad nebo zastupitelský úřad mu měl vydat dva voličské průkazy – pro obě kola.

Fakta Hlasování do přenosné volební schránky Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Fakta Hlasovat musí každý volič sám, případně mu může pomoci třeba příbuzný Hlasovat musí každý volič sám, případně mu může pomoci třeba příbuzný Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Kdo by chtěl ale voličský průkaz až pro druhé kolo, má ještě šanci. O jeho vydání lze požádat i v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad či zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tedy do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin. Písemná žádost musí být podle zákona doručena nejpozději 7 dnů před konáním voleb.

Voličský průkaz se předkládá spolu s dokladem totožnosti po příchodu do volební místnosti, volební komise si jej pak ponechá a přiloží k seznamu voličů. Kdo voličský průkaz má, musí si ho vzít, i když nakonec změnil plány a volí doma. Mezi kým se bude vybírat? Podle výsledků prvního kola voliči budou rozhodovat mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

Odkaz Speciál k volbě prezidenta 2018

Ministerstvo vnitra ale ve svých pokynech počítá s nejrůznějšími variantami. Pokud by se třeba jeden z postupujících kandidátů vzdal práva kandidovat, postoupí do druhého kola kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Odkaz Kompletní informace k volbě prezidenta na webu ministerstva vnitra