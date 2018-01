Prezidentská superdebata: Zájemci o Hrad pochybovali o krocích kancléře Mynáře

Podle kandidáta na prezidenta Jiřího Hynka by se ale i v tomto případě, dokud není prokázána vina, měla ctít presumpce neviny a to i pro jejich nadřízeného, kancléře prezidenta. „Přece nemohu vyžadovat po šéfovi své kanceláře, aby odstupoval, když není prokázáno, zda lidé opravdu spáchali trestný čin. V momentě, kdy budou pravomocně odsouzeni, ale jejich šéf musí odejít, protože za ně zodpovídá,“ řekl Hynek.

Jiří Drahoš k tématu dvou obviněných vyslovil obavy, že kauzu kancléř „zametá pod koberec“. „Každý řadový policista je v případě podezření z něčeho postaven mimo službu,“ dodal Drahoš. „Takže mě fascinuje, že je ta kauza kompletně zametena pod koberec a pan kancléř ani nikdo jiný o ní nemluví. To by se v mém případě nestalo,“ dodal.

Horáček se tak shodl s Markem Hilšerem , který si dovolil i žert na adresu současného prezidenta, jenž pozvání do debaty nepřijal. „Nemám rád, když se mluví o někom a on tam není. Takže jsem mezi nás vzal Miloše Zemana, který se nechce účastnit debat a myslím, že on to pochopí,“ prohlásil a na stolek před sebe postavil figurku hlavy státu coby sádrového trpaslíka.

Petr Hannig by podle svých slov požádal kancléře, aby obviněné postavil mimo službu do té doby, než „bude ta věc soudně vyřešena“.

„Kdyby se to stalo ve fabrice, tak jsou okamžitě odvoláni, protože jsou na vedoucích funkcích,“ řekl k případu bývalý šéf mladoboleslavské škodovky Vratislav Kulhánek s tím, že je třeba „zamyslet se i nad kancléřem“. „Pokud dojde až k fázi, že je to předmětem trestního stíhání, tak tam musela být řada signálů, které ke kancléři musely dojít. A pokud na ně nereagoval, tak je zralý na odvolání,“ dodal Kulhánek.

Diskusi oživil také odkaz Mirka Topolánka na Zemanovo pět let staré prohlášení, že si vezme na Hrad pouze řidiče a tajemníka. „Mezi bonmoty a předvolebními sliby myslím nedělal velký rozdíl,“ poznamenal někdejší ministerský předseda a v souvislosti s lánskými lesy dodal: „Nechal bych udělat audit správy pražského hradu a v tomto případě asi i lesní správy v Lánech. Nevím, jak dlouho by trval, ale podle mě každý, kdo tam přijde, tak by měl vyvětrat a vrátit lahve.“

Nabídky zatím nepřijímám, řekl Havlův exporadce Fischer

Koho by si na Hrad jako nejbližší spolupracovníky přivedli, však většina kandidátů nesdělila. Pouze Horáček už dříve uvedl, že za kancléře chce Michala Bláhu, který stojí za veřejnou kontrolou státu a institucí Hlídač státu.

Marek Hilšer už dříve nabídl dalšímu z kandidátů Pavlu Fischerovi, bývalému diplomatovi a poradci Václava Havla, že by mu nabídl místo kancléře. „Myslel jsem to vážně. Pokud bych se dostal do druhého kola, jako že se dostanu, tak bych si Pavla Fischera dovolil oslovit,“ potvrdil v diskusi. „Žádné pracovní nabídky zatím nepřijímám, mám teď úplně jiné úkoly, počkejme si na druhé kolo,“ reagoval Fischer.

Topolánek by si chtěl přivést „své klíčové lidi“. „O těch lidech samozřejmě nějakou představu mám, nevím jestli to vezmou za ty peníze a ani to nevím, jaké tam jsou peníze, o to jsem se nezajímal, začnu to řešit, až to bude aktuální a to je po druhém kole,“ řekl Topolánek.