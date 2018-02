Přesun nádraží v Brně

Brněnské hlavní nádraží a železniční uzel jsou tématem diskusí už řadu let. Projekt přestavby pracuje se třemi variantami:

Varianta u řeky je nazývaná také variantou v odsunuté poloze. Jde o oblast v místě stávající železniční stanice Brno - Dolní nádraží podél ulice Rosické. Železniční uzel by tam vznikl kompletně nový. Tato varianta je více připravená a v souladu s územním plánem Brna. Stavět by se mohlo už v roce 2020, náklady by se pohybovaly ve výši 42 až 45 miliard.

Varianta pod Petrovem počítá s rozšířením stávajícího nádraží do oblasti Nových Sadů a tzv. Malé Ameriky. Projekt vyžaduje vypracování nového územního plánu. Stavět by se tak mohlo v této lokalitě nejdříve v roce 2026. Odhadovaná cena se pohybuje v rozmezí 42 až 56 miliard. Částky nezapočítávají náklady na zavedení tratí pro rychlé vlaky. Jejich napojení znamená vybudovat soustavu tunelů pod centrem města, což je podle Studie proveditelnosti dvakrát dražší než u odsunuté varianty.

Politickou podporu má zatím spíše varianta u řeky. V roce 2016 se k poloze nádraží konalo referendum. Většina lidí se tehdy vyslovila pro variantu pod Petrovem. Nepřišlo k němu ale dost lidí, aby bylo platné. Brněnská radnice nechala ještě letos vypracovat průzkum veřejného mínění, který mimo jiné ukázal, že lidé nemají o možnostech přesunu dostatek informací.

Výsledky výzkumu: Názory brněnské veřejnosti na přestavbu a modernizaci Železničního uzlu Brno

V průzkumu agentura operovala i se současným nádražím, přestože do budoucna nebude stačit narůstajícímu provozu. Tzv. nulová varianta by znamenala, že koncepční řešení přestavby nebylo vybráno a dojde k pouhému udržování provozuschopnosti stávajícího nádraží a železnice.