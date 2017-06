Děčín omezí sociální dávky v problémových domech. Bude tím tlačit na majitele ubytoven

Vedení města vytipovalo několik nemovitostí, kterých se omezení bude týkat v první etapě zavádění nového opatření do praxe. Je to problémový dům v Zelené ulici na Starém Městě a jeden dům v Krátké ulici.

Radnice si od tohoto kroku slibuje zapojení majitelů nemovitostí do řešení problémů v daných místech a zlepšení životních podmínek, řekla mluvčí radnice Markéta Lakomá .

Město zpracovává podklady, k nimž se musí vyjádřit státní policie a orgán sociálně právní ochrany dětí. „Věříme, že majitelé konečně začnou jednat a do řešení problémů se zapojí,“ řekla primátorka Marie Blažková.

Novela umožňuje obcím vymezit určitou lokalitu nebo třeba dům, kde je například více přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku, případně, kde je ohrožována výchova dětí. Pověřený obecní úřad pak může vydat tzv. opatření obecné povahy, které výplatu jednoho typu sociální dávky v dané lokalitě omezí, a to do doby, než se zlepší situace.

„Je to po dlouhé době první zákonná možnost, kterou mohou města využít a tlačit na majitele problémových nemovitostí, jejichž nájemníci mnohdy znepříjemňují život svému okolí, aby se do řešení situace intenzivněji zapojili. V současné době majitelé pouze vybírají přemrštěné nájemné a o to, že v okolí těchto domů se množí problémy, se ani v nejmenším nezajímají. Města mají prakticky nulové možnosti, jak zakročit,“ řekla primátorka.