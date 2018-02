V Chýni jsou každou neděli bez vody. Obec nezvládá zásobovat nové části

přehrát video Události: V Chýni jsou každou neděli bez vody. Obec nezvládá zásobovat rozšířené části

Už pět let si rodina Záhorových z Chýně podobně jako další obyvatelé zdejších novostaveb musí každou neděli dopoledne napustit vanu a několik kbelíků vodou. Bez této přípravy by si večer nemohli uvařit ani čaj nebo se umýt. „Občas se vykoupeme už v sobotu, protože v neděli opravdu nemůžou děti čekat až do deseti hodin, kdy začne znovu téct voda. Na to není čas,“ říká obyvatelka Chýně Dagmar Záhorová.

„Dopisujeme si se sousedy a vždycky ta SMSka zní a zase neteče, takže druhý den voláme na obec,“ vypráví Záhorová. Jenomže vedení obce problém akutně nevyřeší. Chýni a další zhruba stovku středočeských obcí zásobuje vodou přímo Praha, ale s přibývajícími obyvateli už vodovodní síť nestačí. „Je potřeba posílit potrubí a taky vybudovat nové vodojemy. Myslím, že na to budeme finančně připravení po dubnovém zastupitelstvu,“ dodává středočeský radní Miloš Petera z ČSSD. Chýně plánuje stavbu vlastního vodojemu, který má lidem zajistit vodu i v době, kdy do obce nepřitéká. Ten by měl stát na poli na konci obce, kterou vyjde nová zásobárna vody na 44 milionů korun a měla by tu vyrůst do roka a půl.

V rozrůstajících se obcích chybí služby a zázemí pro nové obyvatele Nedostatek vody je jen projev širšího fenoménu; obce kolem větších měst zažívají příliv nových obyvatel a ty v odlehlejších oblastech se naopak stávají ekonomickou periferií. Trend vyplývá z posledních údajů Českého statistického úřadu. Na změny má vliv i stěhování ze zahraničí, což se výrazně projevuje v Praze nebo Plzeňském kraji. Mění se i rozmístění lidí v krajích. Za posledních sedm let se v polovině z nich počet místních zvýšil. Naopak v té druhé výrazně poklesl. Podle sociologů se dříve lidé stěhovali hlavně za prací a dnes je to především za lepším výdělkem. Ne všichni lidé, kteří odcházejí do velkých měst, v nich ale chtějí bydlet. Podle statistiků přibývá těch, kterým chybí příroda, a stěhují se naopak z velkých měst pryč. Tedy do přilehlých obcí v blízkosti velkých měst.