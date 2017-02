Divokým koním v Milovicích se narodila první letošní hříbata. Kvůli dotacím dříve než obvykle

Hříbata se obvykle rodí od března. Do přirozeného vývoje však v tomto případě zasáhl člověk. „Kvůli dodržení termínů dotace nemohl hřebec přijet ke stádu se zpožděním několika měsíců, aby porody vyšly na jarní měsíce tak, jako v případě první pastviny v sousedství Milovic,“ uvedl Dostál. Příroda by se však do budoucna měla s tímto posunem vypořádat.

„Podle termínů páření hřebce s klisnami v loňském roce jsme očekávali narození hříbat každým dnem. Báli jsme se, aby se hříbata nenarodila zrovna v době velkých mrazů, kdy noční teploty padaly až k minus 18 či 20 stupňům Celsia. Naštěstí se hříbata narodila při oblevě,“ uvedl Karel Bendl, ředitel Správy městských lesů Benátky nad Jizerou, která zajišťuje chovatelský dohled.