O plzeňský útulek se bude starat policie. Neoprávněně, nepřihlásila se o to, namítají kritici

Naopak primátor rozhodnutí ve čtvrtek bránil. „Já si nedokážu představit, že by úřad dovolil do rady předložit jakékoliv usnesení, které by bylo v rozporu se zákony České republiky. Je to možná argument, který používá opozice, ale já ho zásadním způsobem odmítám,“ zdůraznil primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD).

Zrušení řízení napadly i spolky

S rozhodnutím radnice zrušit výběrové řízení nesouhlasí ani účastníci řízení. „Nevím, proč magistrát města Plzně vyhlašoval výběrové řízení, a myslím si, že výběrové řízení bylo velice účelově provedeno,“ řekla už dříve předsedkyně Spolku pro kočky Helena Straková.