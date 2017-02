Ocelářské firmy se bojí krachu. Europarlament snížil počty emisních povolenek

Například v Třineckých železárnách pracuje na 7 tisíc lidí. Stejný počet zaměstnanců má i ostravský ArcelorMittal. Bez takzvaných teplých provozů, při kterých se uvolňuje oxid uhličitý, se ani jedna ze společností neobejde, uvádějí jejich zástupci.

„Právě při výrobě surového železa a oceli uniká do ovzduší oxid uhličitý. Od roku 2021 by za to hutě měly zaplatit miliardy,“ zjistila redaktorka České televize Pavla Daňková.