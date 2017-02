Nedostatek lékařů v praxi: V České Lípě odkládají operace, čtyři lékaři odcházejí

Českolipská nemocnice je druhým největším zdravotnickým zařízením v kraji, má 17 oddělení a na většině z nich podle Picmause nějaký lékař chybí. Nemocnice by potřebovala i zhruba dvě desítky sester a ošetřovatelů. „Podobně je na tom ale většina menších nemocnic v zemi,“ řekl Picmaus.

Čtyři lékaři chirurgického oddělení podali výpověď. Je to polovina stálých lékařů oddělení, dalších devět chirurgů spolupracuje s nemocnicí externě. V případě potřeby vypomohou ale podle primáře ARO Lubora Picmause chirurgové z Liberce.

Není to však poprvé, co musí českolipská nemocnice péči omezovat. Loni na přelomu července a srpna například na tři týdny uzavřela oddělení neurologie včetně ambulance, předloni bylo uzavřeno dokonce celý měsíc.

Pacienti v takovém případě musí za specialistou do Liberce, Děčína nebo Mladé Boleslavi. Na dva týdny byly loni o prázdninách omezeny i plánované ortopedické operace. Důvodem byl nedostatek lékařů a plánované dovolené.

Liberecký kraj plánuje vytvořit zdravotnický holding

Liberecký kraj se chystá českolipskou nemocnici spojit s tou v Liberci ve formě holdingu. Nemocnice tak zůstanou dceřinnými společnostmi. Spolupráci by měl do budoucna nabídnout i dalším zdravotnickým zařízením v kraji, která mají jiné vlastníky.

Cílem je co nejefektivněji využít hospodářský potenciál obou nemocnic a snížit náklady společnými nákupy. Spojení by také mělo posílit pozici při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Po stránce zdravotní péče by ale měly zůstat nemocnice samostatné.