Miliardový tendr na nemocnici v Náchodě má konečně vítěze

Rada Královéhradeckého kraje sdružení Geosan Group a BAK schválila jako vítěze soutěže. Nynější tendr na přestavbu nemocnice je čtvrtý v pořadí, předchozí tři soutěže hejtmanství z různých důvodů zrušilo. Zároveň jde o největší současný investiční projekt kraje.

Pokud vše půjde hladce a průběh soutěže nebude napaden námitkami, mohla by být smlouva mezi krajem a sdružením podepsána přibližně na přelomu února a března. Následně by mělo být předáno staveniště a zahájena stavba, která by pak měla trvat 26 měsíců. „Věřím, že se to podaří dotáhnout do konce. Jsme na dobré cestě,“ řekl radní kraje pro investice a majetek Václav Řehoř (ODS).

Na několikátý pokus tři zájemci

Nabídky do tendru podaly tři subjekty. Se sdružením Geosan Group a BAK stavební společnost se přihlásila ještě firma Zlínstav, která nabídla cenu 1,382 miliardy, a také OHL ŽS s nabídnutou cenou 1,390 miliardy. Kraj si cenu v tendru stanovil nejvýše na 1,4 miliardy korun.