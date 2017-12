Lyžaře ošetří ve Špindlerově Mlýně zdarma. Ambulanci tam otevřela vrchlabská nemocnice

„Jsme běžnou traumatologicko-chirurgickou ambulancí, tady na místě jsme schopní pacienta vyšetřit, zhodnotit jeho zdravotní stav, případně spoustu věcí ošetřit,“ říká vedoucí lékař zařízení Petr Jindra. Lékaři očekávají, že lyžaři se nejčastěji do ambulance dostanou se zraněním kolenních kloubů a zlomenin pažních kostí, snowboardisté si oproti tomu častěji poraní zápěstí.

Na rozdíl od jiných ambulancí v okolí má Medical Point smlouvy se všemi pojišťovnami a akceptuje cestovní i evropské pojištění. Pokud je tedy pacient pojištěný, ošetří ho zdarma. Zatím si ale zraněný pacient o převoz do Medical Point říct nemůže. Horská služba čeká na vyjádření od provozovatele, že ambulance vrchlabské nemocnice je schválené zařízení. To by ale nemělo trvat déle než několik dní.