Radnice čekají na zájemce o veřejnou práci. Využijeme je, říkají

V Miletíně na Jičínsku už zkušenost s veřejně prospěšnými pracemi, kdy město zaměstnává lidi, kteří dlouho nemohli najít práci, mají. A projekt si pochvalují.

„Lidí na veřejně prospěšné práce je míň a míň, letos se nám podařilo získat už jen dva lidi,“ říká starosta Miletína Miroslav Nosek (STAN). Zájemců o práci pro město s poklesem nezaměstnanosti ubývá.

S tím by mohla starostům pomoci veřejná služba. Pro nezaměstnané je to možnost, jak si zvýšit sociální dávky. Jenže pokud aktivní nebudou, o peníze naopak zčásti mohou přijít. První lidé by změnu měli zaregistrovat šest měsíců poté, co přijdou o práci.