Chátrající bazén u hotelu Thermal měla hlídat ochranka, přesto ho navštívili vandalové

Bazén je dominantou západočeského krajského města. Místo s nádherným výhledem ale poslední tři roky chátrá a stává se z něj ostuda Karlových Varů. Dlaždice se rozpadají, rozbité jsou skleněné výplně a v dezolátním stavu jsou i přilehlé terasy.

O minulém víkendu se v noci na neděli na místě svítilo a hrála hlasitá hudba. „Venku byl počítač s reprákem, sedací nábytek a spoustu nepořádku kolem, ale nikdo tam nebyl, žádná osoba. Jsem architekt, to místo mám rád a o to víc mě to mrzí,“ řekl Lukáš Mrázik, který je svědkem víkendové události. A přiznává, že bez problémů přelezl plot.