Přibývá zadržených cizinců s padělanými doklady, zaměřují se na ně zvláštní policejní týmy

Muži z oddělení cizinecké policie hlídkují u hraničního přechodu nedaleko Aše. Společně s německým kolegou se zaměřili na padělané doklady. Zajímají je cestovní pasy, průkazy a víza.

„Nejčastější přestupkové jednání u cizinců je, že nemají kompletní doklady k cestování do ČR. Mají u sebe pouze doklady, které je opravňují k pobytu na území republiky, ale nemají cestovní doklad,“ uvádí příslušník cizinecké policie Karlovarského kraje.

Za to většinou hrozí jen pokuta. Horší je to s padělky, jen v Karlovarském kraji odhalí policisté každý měsíc průměrně čtyři falešné doklady. Počet odhalených padělaných dokladů roste v celém Česku, během čtyř let šlo o stovky případů. „Při kontrolách dokladů policisté nejčastěji zjistí falešné doklady u občanů Ukrajiny,“ říká krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.