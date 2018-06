Granáty, rozbušky i dělostřelecká raketa. Pyrotechnici z Bořího lesa odstranili 3800 kusů munice

Dělostřelecká raketa ráže 21 centimetrů. Největší kus střeliva, který pyrotechnici s pomocí detektorů objevili v Bořím lese během uplynulého půlroku, je dlouhý 125 centimetrů a váží 110 kilogramů. Z lesa kromě ní zmizelo i dalších 3800 kusů munice z druhé světové války, která se vyráběla pro německou armádu v továrně Muna.

V porovnání s předchozími etapami sanace je to výrazně vyšší číslo. Důvodem je, že se pyrotechnici přiblížili k místům, ve kterých bývaly betonové sklady továrny a půda zde proto ukrývá větší množství střeliva.

Střepiny na místě likviduje přímo pyrotechnický tým. Jiné je to u munice, stářím je sice poškozený pojistný systém a mechanismus, ale ne trhavina uvnitř. Proto si pro střelivo každý den přijede policie, která podle druhu a nebezpečnosti rozhodne, co s ním udělá. Zda ho řízeně odpálí, nebo jej uloží do skladu.

Přes 3800 kusů munice nasli pyrotechnici v Borim lese na Břeclavsku během 3. etapy sanace. Je to výrazně víc než v předchozích etapách, protože se přiblížili k bývalým skladum továrny Muna, které na konci 2. světové války vybuchly. Vycisteno je už 150 hektaru. Dalších 350 zbývá. pic.twitter.com/Y37dKd49hq — Veronika Kynčlová (@Kynclova_CT) June 25, 2018

„Pokud je munice velmi nebezpečná a jakákoliv manipulace by mohla iniciovat explozi, je ničena na místě. Nejčastěji nebývá vhodná pro skladování vzhledem ke stavu a konstrukci a v takovém případě je ničena v dočasné trhací jámě přímo v Bořím lese,“ řekl náměstek ředitele Pyrotechnické služby Miloslav Žán. Jen letos v Bořím lese odpalovali pyrotechnici munici 38krát.

Práce tam budou dále pokračovat. Plynule na ně navážou čtvrtá etapa o 55 hektarech a pátá etapa o 47 hektarech. Práce na následujících etapách vyhrály různé firmy, a tak mohou probíhat současně. Dalších 350 hektarů Bořího lesa by mělo být podle plánů vyčištěných do roku 2025. Ve státní kase je na sanaci prostoru vyčleněno 50 milionů korun.

Továrnu na střelivo rozmetali vojáci Rudé armády

Muniční továrna Muna vznikla v Bořím lese během druhé světové války. Vyráběly se v ní hlavně dělostřelecké náboje, kulometná munice a protiletadlové kanony. Pracovali v ní místní z okolních obcí, ale i zajatci z Belgie, Srbska a Francie nebo maďarští Židé, kvůli kterým Němci zřídili malý koncentrační tábor.

Továrnu zničili vojáci Rudé armády. Velení rudoarmějců usoudilo, že Československo podobný komplex potřebovat nebude, a nařídili jeho likvidaci. Výbuch byl ale proveden neodborně a rozmetal stovky tisíc kusů munice po celém lese. Šlo tak o nejzamořenější lokalitu na jižní Moravě.

Střelivo dlouho lákalo hledače starých zbraní, neodborná manipulace ale přinášela velká rizika. Před sedmi lety jednoho z nadšenců vážně zranila protiletadlová střela, kterou si přinesl domů. V lokalitě nedaleko Lednicko-valtického areálu zahynulo pět lidí, naposledy v roce 1990 čtrnáctiletý chlapec.