Zarostlé a poničené. Stát prodává pohraniční opevnění z první republiky, zájemců je dost

Vyvolávací cena 10 tisíc korun. Řopík nakonec ale Spolek pohraniční historie v čele s Danielem Spišákem vydražil za 11 111 korun a drobnou pevnost tak v roce 2015 vyhrál. Objekt ve Vratěníně ale museli zájemci o vojenskou historii nejprve vysekat z křovin a opravit.

„Vidíte bunkr vzor 37 po dvou a půl letech práce, kdy jsme na tom udělali úpravy, abychom ho dostali pohledově do roku 37 a mohli jsme ho prezentovat, jak to vypadalo v době, než nastala válka,“ řekl Spišák. Jinou část řopíku nadšenci upravili do podoby mezi lety 1962 a 1190. Práce spolek vyšly na další pětinásobek prodejní sumy.

Další řopíky na prodej. Ministerstvo obrany postupně zájemcům rozprodává nebo bezúplatně převádí lehká vojenská opevnění. Takhle vypadá jeden ve Vratěníně, kde ho dávali noví majitelé od roku 2015 do kupy, většina ostatních už ale téměř tři desetiletí leží ladem. pic.twitter.com/HZkngfeeCv — Andrea Čandová (@Candova_CT) June 21, 2018

Většina ostatních řopíků ale leží ladem stejně, jako kdysi ten vratěnínský. Příklad leží o desítky kilometrů dál v Březí u Mikulova. Ten byl zatím prodán jako poslední. Nového majitele sice drobný bunkr má, od 90. let se o něj ale nikdo nestaral. Ten samý zájemce se rozhodl přidat do páru i druhý. Stejně zanedbaný a ještě v hůře přístupném terénu.