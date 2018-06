Nádraží v centru, nebo u řeky? Vláda by měla podle Ťoka rozhodnout do 14 dnů

Vláda by měla o poloze brněnského nádraží a modernizaci železničního uzlu rozhodnout do čtrnácti dnů. České televizi to řekl ministr dopravy v demisi Dan Ťok. Měly by tak skončit vleklé diskuze a spory. Město Brno doporučilo vládě ke schválení variantu u řeky s napojením na podzemní železnici. Komise ministerstva dopravy navrhla také variantu řeka, ale bez podzemní dráhy. Bez ní ale hrozí kolaps městské hromadné dopravy, varuje část brněnské koalice.