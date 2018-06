Ze závislosti pomohli dvěma stům lidí. Terapeutická komunita v Kyjově slaví 19 let

Monika Mikulová přišla do komunity, když jí nebylo ještě ani osmnáct. Za sebou měla roky užívání drog. Začala nevinně cigaretami, ale přes marihuanu se dostala až k pervitinu. „Pořád jsem mamce musela lhát, že potřebuju peníze do školy, na obědy. Pak jsem začala i krást, rozprodávala jsem doma věci,“ svěřila se Mikulová.

Pak si ale řekla dost, a dostala se do terapeutické komunity v Kyjově. „Do drog unikají, zdůrazňuji: unikají. Nikdo z nich nebral drogy tak, že ,hurá, do toho se mi chce‘. Závislost je nemoc, jejíž vznik podmiňuje spousta věcí od genetiky. Nejdůležitější je ale prostředí, okolí, a události, které se staly,“ řekl hlavní terapeut Milan Čamlík.

Kromě skupinových terapií, které klientovi postupně pomůžou změnit pohled na sebe samotného i okolní svět, pomáhá také vidět ty, kterým se závislosti podařilo zbavit. „Bylo to fakt kruté, vůbec jsem nepočítala, že to bude tak bolet. Spoustu dní jsem tady probrečela, ale když si na to vzpomenu, stálo to za to. Jinde bych takovou možnost neměla,“ přiznala Monika.