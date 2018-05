Okamžiky století: Husákovy polibky, osmičkové roky a 100 let republiky na fotkách ČTK

Sto let republiky, sto let České tiskové agentury, která vznikla současně a od té doby zachycuje všechny důležité události moderní české historie. Výstava ČTK Okamžiky století ilustruje sto let našeho státu přes každodenní práci svých fotoreportérů. Z milionů snímků vybrala agentura za každý rok alespoň jeden, který charakterizuje dobovou atmosféru. Venkovní výstava, která se z Prahy přestěhovala do Brna, má v sobotu premiéru na Moravském náměstí. Čítá téměř 170 fotografií. Postupně ji uvidí také lidé v Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. V říjnu, měsíci výročí, se pak vrátí opět do Prahy. Na výběr snímků se podívejte v galerii.