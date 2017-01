Žloutenka na jižní Moravě po půl roce ustupuje, stav epidemie ale trvá

V okolí všech nemocných provedli hygienici protiepidemická opatření. Dotkla se více než 2200 lidí. Díky tomu se podařilo zabránit šíření nákazy do škol nebo kolektivů, kde se objevili vždy jen nemocní jedinci.

Hygienici upozornili na problém se žloutenkou loni v létě, kdy týdně přibývalo mezi 20 až 30 novými případy. Loňských 448 případů tvořilo polovinu všech nakažených žloutenkou v celé České republice. „Je to nejvíce od roku 1990,“ doplnila hygienička.

Žloutenka (latinsky icterus) je patologický stav, který se klinicky projevuje zežloutnutím kůže, očního bělma, sliznic i ostatních tkání. To je způsobeno zvýšenou koncentrací žlutého žlučového barviva bilirubinu v krevní plazmě.

Virus se vylučuje stolicí a vniká do těla ústy, především když lidé konzumují potraviny neumytýma rukama. Proto je podle hygieniků nutné umývat si je teplou vodou a mýdlem po každé návštěvě toalety. Více lidí by také nemělo jíst jednu svačinu, pít ze stejné láhve nebo kouřit jednu cigaretu a utírat se do stejného ručníku. Mezi příznaky nemoci patří zvýšená teplota, bolest svalů a kloubů, nevolnost a také zežloutnutí očního bělma a kůže.