Sanace Barevné skály se musí udělat okamžitě, ukázal posudek. Vodáci by mohli řeku sjíždět podél druhého břehu

Sanace Barevné skály nad Vltavou u Českého Krumlova se musí udělat okamžitě. Vyplývá to ze znaleckého posudku. Vodáci by mohli řeku sjíždět dál, ale u druhého - západního - břehu. ČT to řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.