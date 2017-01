Úředníci pokutovali první kotel bez revize. Radnice mají tuto možnost od letošního roku

Na stav komínu svého souseda si stěžoval Pavel Zvoníček: „Vlastně nás permanentně vykuřoval. Místo kouře, který by odváděl komínem pryč, tak nám to šlo do chodeb.“

Soused pana Zvoníčka v pátek k zastižení nebyl. Někteří místní ale tvrdí, že oba muži mají dlouho dobu spory. „Aby to znemožňovalo úplně dýchání, to jsem si nevšimla,“ dodává sousedka obou mužů.

Stížnost přivedla na místo i úředníky z píseckého odboru životního prostředí. Ti si tak v praxi poprvé vyzkoušeli novou pravomoc: kontrolovat přímo u majitelů kotlů na pevná paliva platnou revizi. Písek i ostatní města a obce totiž můžou od letošního ledna dát pokutu až 20 tisíc korun za to, když jim majitel kotle platnou revizi neukáže.

„Bude to v blokovém řízení jako přestupek. S tím, že majitel toho palivového zdroje přislíbil, že si revizi si objedná,“ dodává vedoucí odboru životního prostředí na písecké radnici Miloslav Šatra.

Pokud by však podobných udání přibývalo, byl by to pro písecké úředníky problém. „Já tady mám jednu pracovnici, která má na starosti jak ochranu ovzduší, tak i část vody. Je to 0,7 pracovníka na 49 obecních úřadů. To jsou stovky kotlů a stovky komínů - to není možné,“ kritizuje Miloslav Šátra.

Zákon, který tuto možnost zavedl, platí už od roku 2012. Účinnosti ale nabyl až letos. Pokud obecní úřad požádá, musí majitel kotle předložit doklad o kontrole od revizního technika. Kontroly se pak musí provádět každé dva roky.