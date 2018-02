Squatteři opět obsadili Šatovku. S radnicí jednat nechtějí, police nezasáhla

Usedlost Šatovka je prázdná od roku 2011. Obytné stavení pochází z 18. století. V minulosti sloužilo mimo jiné jako hostinec. Na pozemcích Šatovky býval vinohrad, pastviny a pole.

V současnosti prý radnice plánuje objekt využít jako středisko pro seniory, oznámil po obsazení budovy squattery starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). „Byly by tam menší domky pro seniory a bude to fungovat i jako komunitní centrum,“ vysvětlil. „Je návrh na změnu územního plánu, který má projednávat hlavní město Praha,“ doplnil. Změna v územním plánu by pak podle něj vyloučila, že by Šatovka mohla být využita k developerským účelům.

Radnice: Jsme ochotni jednat, ale ne pod nátlakem

Zástupci radnice Prahy 6 vyjednávali se squattery také přímo na místě. „Byli jsme ochotni jednat, ale ne pod nátlakem,“ uvedl starosta této městské části Ondřej Kolář. Podle mluvčího radnice Ondřeje Šrámka nabízel starosta squatterům, že když z usedlosti odejdou, bude městská část o Šatovce jednat na příštím zastupitelstvu, které se koná zhruba za dva týdny.

„Ale k ničemu to nevedlo. Ukázalo se, že squatteři nejsou schopni dojít k jednotnému rozhodnutí,“ dodal mluvčí Prahy 6. Část squatterů po rozmluvě se starostou sice Šatovku opustila, několik jich však na místě zůstalo. Podle starosty ale o další jednání zájem nemají a další řešení je v rukou policie.

Policisté k usedlosti dorazili už v páte, ale nakonec se podle mluvčího pražské policie Jana Daňka rozhodli, že proti lidem v Šatovce nezasáhnou. Hrozilo by zranění squatterů i policistů vzhledem k tomu, že část lidí obsadilo střechu objektu. Policisté na místě stále zůstávají a situaci v areálu usedlosti sledují. V sobotu se squattery opět mluvil policejní vyjednávač.